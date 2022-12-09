Тюменцев 55+ приглашают принять участие в новогодней акции

«Наша инициатива направлена на то, чтобы сохранить и приумножить радость в жизни: смех, объятья и улыбки близких людей. В преддверии Нового года мы хотим вдохновить людей поделиться своими позитивными эмоциями с теми, кто еще не проникся духом предстоящего события», — пояснили организаторы.