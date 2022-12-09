Тюменцев 55+ приглашают принять участие в новогодней акции

Для участия необходимо сделать фото или снять видео о подготовке к празднованию Нового года одному или совместно с детьми, внуками и другими членами семьи. Можно зафиксировать процесс украшения домашнего интерьера, приготовления блюд, выбора карнавального костюма или разучивания танца.
«Наша инициатива направлена на то, чтобы сохранить и приумножить радость в жизни: смех, объятья и улыбки близких людей. В преддверии Нового года мы хотим вдохновить людей поделиться своими позитивными эмоциями с теми, кто еще не проникся духом предстоящего события», — пояснили организаторы.
Готовый фото- и видео-контент можно отправить в официальные группы Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, Благотворительного фонда «Старшее поколение» или на электронную почту [email protected]
Медиаматериалы принимаются с 10 декабря до 30 декабря текущего года.
Видеоистории и серии фотографий будут публиковаться ежедневно до 14 января 2023 года в официальных группах Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации ВКонтакте и Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение».
Акция соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни пожилых россиян.