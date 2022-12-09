Тюменская транспортная прокуратура выяснит, почему авиарейс задержали на 9 часов

«Надзорным органом будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, а также проверены доводы об отсутствии информации для пассажиров о задержке рейса», — сообщают в транспортной прокуратуре Тюменской области.
Вчера «Наш город» сообщал о том, что в аэропорты Рощино почти на 9 часов задержали самолёт Superjet-100 рейса Тюмень — Минеральные Воды. Отметим, что пассажиров начали регистрировать на рейс в 03:30, люди просидели в аэропорту почти 11 часов.