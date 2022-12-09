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Тюменская транспортная прокуратура выяснит, почему авиарейс задержали на 9 часов

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI

Транспортная прокуратура в Тюмени выясняет причины задержки авиарейсов

Жители города вчера жаловали на задержку рейса № 634 авиакомпании «Азимут». Сегодня в транспортной прокуратуре сообщили, что специалисты займутся этой проблемой.
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Тюмень
«Надзорным органом будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, а также проверены доводы об отсутствии информации для пассажиров о задержке рейса», — сообщают в транспортной прокуратуре Тюменской области.
В Рощино на 9 часов задержали авиарейс Тюмень - Минеральные Воды
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Вчера «Наш город» сообщал о том, что в аэропорты Рощино почти на 9 часов задержали самолёт Superjet-100 рейса Тюмень — Минеральные Воды. Отметим, что пассажиров начали регистрировать на рейс в 03:30, люди просидели в аэропорту почти 11 часов.

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