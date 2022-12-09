Тюменская область – в десятке регионов по количеству покупок в категории АЗС

Как посчитали аналитики финтех-компании ЮMoney, покупательская активность «Черной пятницы» этого года побила рекорды. Общее количество трат россиян за период распродажи выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлым годом. Это новый рекорд за последние шесть лет. Тренд на экономию задают селлеры не только в привычных категориях одежды, обуви и косметики, но и в повседневных тратах.