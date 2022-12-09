ТЭО вновь проводит конкурс экологических поделок к Новому году

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно создать свое оригинальное изделие из вторсырья, подписаться на сообщество «Тюменское экологическое объединение» в социальной сети «ВКонтакте», сфотографировать поделку и разместить фото у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув при этом сообщество регоператора — @ecoteo.