ТЭО вновь проводит конкурс экологических поделок к Новому году

Создать новогодние игрушки и украшения можно из ненужных вещей, которые только попались под руку — пришедшие в негодность игрушки, одежда, фантики, банки и другой бытовой мусор. За самые оригинальные работы ребята получат традиционные подарки от ТЭО.
В этом году работы, созданные участниками до 14 лет и старше, будут оцениваться отдельно. Также компания предусмотрела призы для коллективных поделок.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно создать свое оригинальное изделие из вторсырья, подписаться на сообщество «Тюменское экологическое объединение» в социальной сети «ВКонтакте», сфотографировать поделку и разместить фото у себя на странице с хештегом #этобольшенемусор, упомянув при этом сообщество регоператора — @ecoteo.
Под фотографией не забудьте указать автора, его возраст и материалы, использованные в работе. Поделки принимаются до 21 декабря, а итоги конкурса подведут уже 26 декабря. Важно, что поучаствовать смогут только жители Тюменской области.
В этом году появилось еще одно обязательное условие для победителей — свои творческие работы нужно будет передать региональному оператору. Так новогодние поделки украсят экодома в регионе.