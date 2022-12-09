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Сразу два тюменских специалиста победили в федеральном конкурсе органов опеки

9 декабря 13:02
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Алена Рязанова, главный специалист управления соцзащиты населения города Тюмени и Тюменского района
Подведены итоги первого Всероссийского конкурса специалистов органов опеки и попечительства «На стороне ребенка». Победителями профессиональных соревнований стали 15 специалистов, в их числе два сотрудника тюменских органов опеки, сообщает региональный департамент соцзащиты.

В номинации «Помощник замещающей семьи» лучшим специалистом признана Алена Рязанова, главный специалист управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района. 

В этой же номинации в число лауреатов вошла Ольга Корчёмкина, главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения Уватского и Вагайского районов. 
Награждение победителей конкурса состоится сегодня в Москве в ходе Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства.

В обязанности Алены Рязановой и Ольги Корчемкиной входит выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их имущественных прав, представительство интересов несовершеннолетних в судебных органах и других органах и организациях, сопровождение замещающих семей. Оба специалиста активно используют в работе новые технологии, регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в форумах и семинарах, их работа отмечены наградами и благодарностями муниципального и областного уровня.

В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 95% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В Тюменской области нет детских домов. Функционируют пять организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству детей в семьи, подготовка детей к проживанию в семьях.

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