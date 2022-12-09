Сразу два тюменских специалиста победили в федеральном конкурсе органов опеки

В обязанности Алены Рязановой и Ольги Корчемкиной входит выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их имущественных прав, представительство интересов несовершеннолетних в судебных органах и других органах и организациях, сопровождение замещающих семей. Оба специалиста активно используют в работе новые технологии, регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в форумах и семинарах, их работа отмечены наградами и благодарностями муниципального и областного уровня.