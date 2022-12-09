Сразу два тюменских специалиста победили в федеральном конкурсе органов опеки

В номинации «Помощник замещающей семьи» лучшим специалистом признана Алена Рязанова, главный специалист управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района.
В этой же номинации в число лауреатов вошла Ольга Корчёмкина, главный специалист межрайонного управления социальной защиты населения Уватского и Вагайского районов.
Награждение победителей конкурса состоится сегодня в Москве в ходе Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства.
В обязанности Алены Рязановой и Ольги Корчемкиной входит выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их имущественных прав, представительство интересов несовершеннолетних в судебных органах и других органах и организациях, сопровождение замещающих семей. Оба специалиста активно используют в работе новые технологии, регулярно проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в форумах и семинарах, их работа отмечены наградами и благодарностями муниципального и областного уровня.
В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 95% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В Тюменской области нет детских домов. Функционируют пять организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству детей в семьи, подготовка детей к проживанию в семьях.