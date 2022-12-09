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С 10 декабря в Тюмени меняется схема маршрутов автобусов №3 и №39

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI

Схема маршрутов автобусов №3 и №39 Тюмени меняется с 10 декабря

«Тюменьгортранс» с 10 декабря меняет маршруты автобусов №3 и №39. это связанно с завершением работ по обустройству остановки на улице Уездной. Проезд в направлении города от остановки «Преображенский на Московском» можно будет осуществить на маршруте № 39.
«С 10 декабря жители ЖК «Преображенский на Московском», ЖК «Квартал на Московском», ЖК «Андерсен Парк» могут воспользоваться услугами городского маршрута № 3 «Центральный рынок – жилой район Преображенский», осуществляющего движение в прямом и обратном направлениях в сообщении с центральной частью города», - сообщает «Тюменьгортранс».

На маршрутах курсируют транспортные средства большого класса вместимости.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюмени изменилась схема маршрутов автобусов № 71, №73, № 83 и №120.

Тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Водители#Автобусы#Дачные автобусы
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