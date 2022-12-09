С 10 декабря в Тюмени меняется схема маршрутов автобусов №3 и №39

«С 10 декабря жители ЖК «Преображенский на Московском», ЖК «Квартал на Московском», ЖК «Андерсен Парк» могут воспользоваться услугами городского маршрута № 3 «Центральный рынок – жилой район Преображенский», осуществляющего движение в прямом и обратном направлениях в сообщении с центральной частью города», - сообщает «Тюменьгортранс».
На маршрутах курсируют транспортные средства большого класса вместимости.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюмени изменилась схема маршрутов автобусов № 71, №73, № 83 и №120.