С 10 декабря в Тюмени меняется схема маршрутов автобусов №3 и №39

Схема маршрутов автобусов №3 и №39 Тюмени меняется с 10 декабря

«Тюменьгортранс» с 10 декабря меняет маршруты автобусов №3 и №39. это связанно с завершением работ по обустройству остановки на улице Уездной. Проезд в направлении города от остановки «Преображенский на Московском» можно будет осуществить на маршруте № 39.