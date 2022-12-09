Региональные власти встали в очередь за кредитами. Долг идет на триллионы

С 1 ноября администрации объявили 250 электронных аукционов на сайте Госзакупки. А всего с начала года таких закупок было объявлено более 600. В этом году долговая нагрузка вырастет почти 280 млрд рублей. На 1 ноября совокупный долг составлял 2,73 трлн рублей.
В структуре долга регионов наибольшую долю занимают бюджетные кредиты – 1,94 триллиона рублей. Эти деньги регионы получают от федерального бюджета. К примеру, только Тюменская область получит в 2024 году 983 миллиона рублей средств инфраструктурного кредита для развязки на улице Мельникайте — Дружбы.
Федеральный центр через такой долг финансирует крупные проекты вроде строительства метро, дорог или реконструкции аэропортов.
«Долги, в которые сейчас погружают себя регионы и муниципалы – это либо латание краткосрочных дыр: доходы упали, расходы выросли, платить нужно прямо сейчас, либо программа инфраструктурных кредитов. По ней регионы берут десятки миллиардов рублей, чтобы модернизировать, например, муниципальный транспорт», - отмечает директор аналитического агентства So invest Анастасия Кузьминова.
Почти 708 миллиардов регионы заняли через выпуск государственных ценных бумаг. Более того, к региональным долгам прибавляются 370 млрд долгов муниципалитетов.
Тюменская область в числе наименее закредитованных регионов (долг почти 6 млрд рублей). В их число входят Ненецкий автономный округ – 1 млрд, Адыгея – 3 млрд, Крым – 5 млрд, Карачаево-Черкесия – 5 млрд, Кабардино-Балкария – 7 млрд, Ямал -3 млрд.
Самыми закредитованными, по данным отчета Минфина, оказались Московская область – 277 млр долга (из них 123 – обязательства по ценным бумагам), Москва 131 млрд (115 млрд – ценные бумаги), Санкт-Петербург – 93 млрд (85 - облигации), Краснодарский край – 110 млрд, Нижегородская область – 132 млрд, Свердловская область - 111 млрд.
«Экономика не растет, много людей уехало, не растут доходы граждан. А основной источник доходов местных бюджетов – это подоходный налог. Его поступления снижаются. Одновременно с этим у местных бюджетов выросли расходы. Возможно, они не такие существенные, но они не были нигде учтены заранее», - сообщил «Новым известиям» депутат Госдумы Валерий Гартунг.
Эксперты видят дисбаланс доходов и расходов местных бюджетов. Уровень цен вырос на двузначное число, а затраты индексировались на 8 процентов, а реально еще ниже. Неизбежно возникает разрыв между доходами и расходами.