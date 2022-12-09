Региональные власти встали в очередь за кредитами. Долг идет на триллионы

С 1 ноября администрации объявили 250 электронных аукционов на сайте Госзакупки. А всего с начала года таких закупок было объявлено более 600. В этом году долговая нагрузка вырастет почти 280 млрд рублей. На 1 ноября совокупный долг составлял 2,73 трлн рублей.