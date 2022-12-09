Редакция «Новых известий» составила список лучших политтехнологов 2022 года

Исследование проводилось с 15 ноября по 7 декабря. Всего было обработано 226 анкет, но 14 не были верифицированы. Мнения опрошенных помогли определить ведущих специалистов в шести номинациях, пишут newizv.ru.
Примечательно, что респонденты сами называли тех, кто по их мнению является лучшим в своей категории. Оценивались публичные эксперты (заказчики услуг политтехнологов), джиарщики, заместители губернаторов по политике и не только.
Тремя лучшими джиарщиками стали Андрей Полосин («Росатом»), Андрей Грачев («Норникель»), Михаил Леонтьев («Роснефть»). Среди вице-губернаторов по политике на первых трёх позициях Сергей Толмачев (Севастополь), Ольга Медведева (Белгородская область), Сергей Пономаренко (Красноярский край). Среди публичных экспертов — комментаторов внутренней политики в топ-3 были выбраны Виктор Потуремский (ИНСОМАР), Алексей Чеснаков (ЦПКР), Валерий Федоров (ВЦИОМ). Первые 3 позиции в списке административных политтехнологов заняли Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин, а среди партийных — Сергей Перминов (ЕР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Александр Сидякин (ЕР). В категории федеральных политтехнологов лидируют Григорий Казанков (РАПК), Евгений Минченко (РАСО, «Минченко консалтинг»), Фирдус Алиев («Экспертный институт социальных исследований»).