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Редакция «Новых известий» составила список лучших политтехнологов 2022 года

Сегодня, 08:38
Фото: pxhere.com
Журналисты редакции издания «Новые известия» опубликовали собственный рейтинг «Лучшие политтехнологи страны». Список составлен на основании более чем 200 анкет, которые заполняли участники и заказчики рынка политконсультаций.

Исследование проводилось с 15 ноября по 7 декабря. Всего было обработано 226 анкет, но 14 не были верифицированы. Мнения опрошенных помогли определить ведущих специалистов в шести номинациях, пишут newizv.ru.

Примечательно, что респонденты сами называли тех, кто по их мнению является лучшим в своей категории. Оценивались публичные эксперты (заказчики услуг политтехнологов), джиарщики, заместители губернаторов по политике и не только.

Тремя лучшими джиарщиками стали Андрей Полосин («Росатом»), Андрей Грачев («Норникель»), Михаил Леонтьев («Роснефть»). Среди вице-губернаторов по политике на первых трёх позициях Сергей Толмачев (Севастополь), Ольга Медведева (Белгородская область), Сергей Пономаренко (Красноярский край). Среди публичных экспертов — комментаторов внутренней политики в топ-3 были выбраны Виктор Потуремский (ИНСОМАР), Алексей Чеснаков (ЦПКР), Валерий Федоров (ВЦИОМ). Первые 3 позиции в списке административных политтехнологов заняли Сергей Кириенко, Александр Харичев, Леонид Левин, а среди партийных — Сергей Перминов (ЕР), Дмитрий Гусев (СРЗП), Александр Сидякин (ЕР). В категории федеральных политтехнологов лидируют Григорий Казанков (РАПК),  Евгений Минченко (РАСО, «Минченко консалтинг»), Фирдус Алиев («Экспертный институт социальных исследований»).

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