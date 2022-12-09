Работника тату-салона отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании юной клиентки

В Тюмени отправили в СИЗО сотрудника тату-салона, подозреваемого в изнасиловании

Сегодня Центральный районный суд заключил под стражу 32-летнего мастера тату-салона, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки, пришедшей к нему на сеанс. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.