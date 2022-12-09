Работника тату-салона отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании юной клиентки

Молодой человек был обвинён за совершение преступления в нетрезвом виде, в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.
«Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд постановил, что обвиняемый будет находиться под стражей до 6 февраля следующего года.
Ранее «Наш город» писал, что данный инцидент произошёл 4 декабря 2022 года и его активно обсуждали в социальных сетях. Многие тюменцы высказались, что юным девушкам не следует посещать тату-салоны.