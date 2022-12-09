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Работника тату-салона отправили в СИЗО по подозрению в изнасиловании юной клиентки

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI

В Тюмени отправили в СИЗО сотрудника тату-салона, подозреваемого в изнасиловании

Сегодня Центральный районный суд заключил под стражу 32-летнего мастера тату-салона, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки, пришедшей к нему на сеанс. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Молодой человек был обвинён за совершение преступления в нетрезвом виде, в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

«Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд постановил, что обвиняемый будет находиться под стражей до 6 февраля следующего года.

Ранее «Наш город» писал, что данный инцидент произошёл 4 декабря 2022 года и его активно обсуждали в социальных сетях. Многие тюменцы высказались, что юным девушкам не следует посещать тату-салоны.

Злоумышленник изнасиловал девушку в тату-салоне Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Мастер#Изнасилование#Прокуратура по г.Тюмени#Приговоро
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