Приложения ОК и Mail.ru стали доступнее для незрячих пользователей

Большая часть элементов в приложениях ОК на Android и iOS получили понятные для восприятия на слух подписи. Теперь пользователи могут понять, где находятся и что именно им доступно на странице. Например, читать ленту, ставить классы или любые другие эмоции на выбор. Обмениваться сообщениями, комментировать публикации и даже узнавать, что изображено на фотографиях (iOS).