Премия Digital Leader Award вручена Корпорации МСП за цифровую платформу МСП.РФ

Как пишет iz.ru, она признана “Платформой года” в категории “Цифровизация государственных сервисов”.
Как отмечается, проект был запущен Корпорацией МСП в феврале этого года совместно с Минэкономразвития и реализуется по плану национального проекта по поддержке и развитию сферы малого и среднего бизнеса. Его куратором стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
“Нашей цифровой платформе МСП.РФ нет еще и года. Однако более 250 тыс. пользователей, зарегистрированных на ней с февраля, это показатель ее необходимости и востребованности. Более 20 сервисов и 400 услуг, которые сегодня доступны предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса”, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время Корпорация МСП готовит выпустить цифровой профиль предпринимателя, который поможет с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, в основном финансовых.
По словам Исаевича, сегодня наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются следующие сервисы Цифровой платформы МСП.РФ: сервис “Производственная кооперация и сбыт”, объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков; кредитование, включая льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупка ПО со скидкой 50% и “Сервис 360°” с формой для обратной связи в случае возникновения проблем в бизнесе.
Вместе с тем на платформе МСП.РФ доступны более 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей из всех субъектов РФ. Каждый из них имеет свой набор, который можно подобрать в личном кабинете. Пакеты содержат в себе несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть как консультации по различным вопросам, включая финансовый и управленческий аудит, так и повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т.д.
Digital Leaders Award - престижная награда в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. В текущем году в ней приняли участие как digital-дебютанты, так и крупные цифровые корпорации, которые представили жюри свои цифровые проекты и сервисы, а также товары и услуги.