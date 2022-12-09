Премия Digital Leader Award вручена Корпорации МСП за цифровую платформу МСП.РФ

Вместе с тем на платформе МСП.РФ доступны более 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей из всех субъектов РФ. Каждый из них имеет свой набор, который можно подобрать в личном кабинете. Пакеты содержат в себе несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть как консультации по различным вопросам, включая финансовый и управленческий аудит, так и повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т.д.