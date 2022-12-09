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Почти 22 млн рублей задолжал налоговой тюменский подрядчик нефтяных компаний

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI

Тюменский подрядчик нефтяных компаний задолжал налоговой 22 млн рублей

По данным картотеки арбитражных дел, Федеральная налоговая служба банкротит ЗАО «Тюменьгеопроект». Согласно дела А70-25274/2022, подрядчик нефтяных компаний задолжал крупную сумму по налогам и сборам.

Налоговая инспекция требует взыскать с предприятия 22 669 857,85 рублей. Из низ 14 млн – это налоги. На данный момент суд постановил истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания Урюпина Константина Сергеевича (директора «Тюменьгеопроект»).

По данным СБИС, организация с 2015 года фиксирует убытки. В 2021 году они составили почти 20 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что Арбитражный суд Тюменской области обязал АО «РЖДстрой» снести долгострой на улице Широтной в Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области
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