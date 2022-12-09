Почти 22 млн рублей задолжал налоговой тюменский подрядчик нефтяных компаний

Налоговая инспекция требует взыскать с предприятия 22 669 857,85 рублей. Из низ 14 млн – это налоги. На данный момент суд постановил истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания Урюпина Константина Сергеевича (директора «Тюменьгеопроект»).