Почти 22 млн рублей задолжал налоговой тюменский подрядчик нефтяных компаний

Следующее заседание по делу состоится 10 января 2023 года.
Налоговая инспекция требует взыскать с предприятия 22 669 857,85 рублей. Из низ 14 млн – это налоги. На данный момент суд постановил истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания Урюпина Константина Сергеевича (директора «Тюменьгеопроект»).
По данным СБИС, организация с 2015 года фиксирует убытки. В 2021 году они составили почти 20 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что Арбитражный суд Тюменской области обязал АО «РЖДстрой» снести долгострой на улице Широтной в Тюмени.