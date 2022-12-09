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Парковка на улице Дзержинского вызывает пробки на Республики в центре Тюмени

Сегодня, 11:20
Фото: скрин ЧС Тюмень

В центре Тюмени из-за парковки на улице Дзержинского возникают пробки

Жители Тюмени сообщают о проблемах с парковкой на улице Дзержинского. Машины, которые ставят здесь водители, «постоянно торчат на полосе». Из-за этого автобусы вынуждены объезжать препятствие, это создаёт пробки на улице Республики, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
«Вот сделали улицу Дзержинского пешеходной. Много умов трудилось, над проектом.
Что-то перенести, что-то изменить. Неужели трудно взять за основу среднюю длину автомобиля (тот же седан) и сделать парковку плюс - минус, под размер автомобиля. Здесь постоянно торчат машины на полосе», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В комментариях к записи жители города напоминают, что машины нужно ставить параллельно проезжей части, если знаками или разметкой не оговорен другой способ.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени водителям не хватает парковок у многоквартирных домов. Некоторые из них ставят на «свои места» ограждения.

В Тюмени водителям не хватает парковок у многоквартирных домов
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#ГИБДД#Водители#Дорожные пробки#Александр Мязин
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