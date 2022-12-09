Парковка на улице Дзержинского вызывает пробки на Республики в центре Тюмени

«Вот сделали улицу Дзержинского пешеходной. Много умов трудилось, над проектом.
Что-то перенести, что-то изменить. Неужели трудно взять за основу среднюю длину автомобиля (тот же седан) и сделать парковку плюс - минус, под размер автомобиля. Здесь постоянно торчат машины на полосе», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В комментариях к записи жители города напоминают, что машины нужно ставить параллельно проезжей части, если знаками или разметкой не оговорен другой способ.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени водителям не хватает парковок у многоквартирных домов. Некоторые из них ставят на «свои места» ограждения.