Парковка на улице Дзержинского вызывает пробки на Республики в центре Тюмени

В центре Тюмени из-за парковки на улице Дзержинского возникают пробки

Жители Тюмени сообщают о проблемах с парковкой на улице Дзержинского. Машины, которые ставят здесь водители, «постоянно торчат на полосе». Из-за этого автобусы вынуждены объезжать препятствие, это создаёт пробки на улице Республики, сообщается в паблике «ЧС Тюмень».