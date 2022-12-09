На Ямале каждый третий житель принял участие в мероприятиях Года экологии

В число реализованных проектов вошла ликвидация стихийных свалок. Совместно жителям округа власти убрали 108 тысяч кубометров несанкционированного мусора. Генеральная уборка продолжится и в 2023 году. В рамках Года экологии на Ямале в школах открыли классы с экологическим уклоном. В них школьники углубленно развивают тему эко-просвещения и осознанного отношения к природным ресурсам. В 2023 году ребята станут участниками экспедиций на предприятия ТЭК и АПК.