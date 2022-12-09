На Ямале каждый третий житель принял участие в мероприятиях Года экологии

Между тем, местным населением активное вовлечение в процесс улучшения экологической обстановки было воспринято в позитивном ключе. В округе решили продолжить экомероприятия и в следующем году.
Согласно результатам исследования, которое провел ЦУР, 63% опрошенных ямальцев считают, что экологическая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе складывается благоприятно, а почти 90% респондентов поддержали решение губернатора Дмитрия Артюхова о проведении Года экологии в регионе.
По словам руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко, по поступившим обращениям граждан было принято шесть системных решений, связанных с экологическими проблемами. Активное участие в этом процессе приняли местные жители и власти.
В число реализованных проектов вошла ликвидация стихийных свалок. Совместно жителям округа власти убрали 108 тысяч кубометров несанкционированного мусора. Генеральная уборка продолжится и в 2023 году. В рамках Года экологии на Ямале в школах открыли классы с экологическим уклоном. В них школьники углубленно развивают тему эко-просвещения и осознанного отношения к природным ресурсам. В 2023 году ребята станут участниками экспедиций на предприятия ТЭК и АПК.
Как отметил первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, некоторые планы и задачи на сегодняшний день перевыполнены.
В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки, - отметил Калинин.
Между тем, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подчеркнул, что, судя по обратной связи, северянам пришлась по душа идея про-ведения Года экологии.
Одних только идей на площадке «Чистый Ямал» вы предложили больше пятисот. Спасибо каждому участнику наших акций за вклад. И совершенно согласен с нашими экодобровольцами: годом экологии на Ямале теперь будет каждый год! – резюмировал Дмитрий Артюхов.