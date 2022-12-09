Каждый третий тюменец боится штрафа за электронные права или страховку

Интересно, что о существовании еОсаго не знает каждый второй респондент (41%), а полностью отказаться от бумажной версии не готовы 63% автомобилистов. Они продолжают распечатывать документы. Такое решение чаще всего продиктовано страхом перед инспектором ГИБДД (32%), так как тот может проигнорировать электронную версию и выписать штраф. На втором месте стоит опасение, что можно потерять мобильный телефон и все документы вместе с ним (23%). Остальными поводами для дополнительной распечатки документов стали невозможность загрузки страницы с QR-кодом (19%) из-за плохого интернет-соединения и разряженная батарея на телефоне (13%). Полностью отказаться от бумажного варианта смогли 38% автомобилистов.