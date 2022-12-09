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Изнасилование 16-летней девушки, прожиточный минимум, драка за права тюменского пса

Сегодня, 17:40
Фото: 1MI

Драка за права тюменского пса, изнасилование 16-летней девушки, прожиточный минимум

В областной столице арестовали сотрудника тату-салона. 32-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки. Следователи полагают, что в момент преступления он был пьян.

Обвиняемого в изнасиловании тюменской школьницы  арестовали.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Он будет находиться под стражей до 6 февраля. Всё произошло 4 декабря 2022 года данную ситуацию активно обсуждали в социальных сетях. Многие тюменцы высказались, что юным девушкам не следует посещать тату-салоны.

В Тюменской области с 2023 года вырастет прожиточный минимум.

В Тюменской области прожиточный минимум на душу населения в 2023 году вырастет до 14 тысяч 375 рублей. Соответствующий проект постановления готовит правительство Тюменской области.

Для трудоспособного населения эта величина составит 15 тысяч 669 рублей, для пенсионеров и детей — 12 тысяч 363 рубля и 14 тысяч 176 рублей соответственно. Стоит отметить, что прожиточный минимум индексировался летом 2022 года.

«За собаку и двор»: тюменку будут судить за отстаивание прав своего пса.

Жительница Тюмени нанесла тяжкие телесные повреждения соседке, пожаловавшейся на лай. Женщина 1963 года рождения получила травму руки. В ОП №1 МВД Тюмени поступило извещение из больницы, где сообщалось, что тюменка пострадала в драке.

Участковый выяснил, что потерпевшая жаловалась хозяйке пса по поводу громкого лая по ночам. После этого завязался словесный конфликт, который и закончился дракой. Женщина толкнула соседку и она упала.

Теперь отделом дознания ОП № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Собачнице грозит лишение свободы на срок до 3 лет. 

«За собаку и двор»: тюменку будут судить за отстаивание прав своего пса
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Погода#Прокуратура#Бюджеты#Жалобы#Александр Мязин
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