Изнасилование 16-летней девушки, прожиточный минимум, драка за права тюменского пса

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Он будет находиться под стражей до 6 февраля. Всё произошло 4 декабря 2022 года данную ситуацию активно обсуждали в социальных сетях. Многие тюменцы высказались, что юным девушкам не следует посещать тату-салоны.