Инвалид из Исетского района вернула в собственность жильё, подаренное родственнице

«Установлено, что в 2010 году пожилая жительница Исетского района подарила дом, находящийся в ее собственности и являющийся единственным жилищем, своей сестре, которая впоследствии передарила его своей дочери. Дочь, став собственником жилого дома, приняла меры к выселению своей 67-летней родственницы», — сообщается в ведомстве.
В результате проверки прокуратурой было выяснено, что пенсионерка, подписавшая договор дарения жилого дома, страдала психическим заболеванием, обусловленным серьёзной травмой головы. Ввиду этого она находилась в состоянии, не позволяющем ей осознавать значение своих действий и их последствий.
В защиту пожилой женщины прокурор района направил иск о признании договора недействительным. Суд полностью удовлетворил его требования.
Ранее «Наш горд» писал, что в Ярково начали суд над бывшими полицейскими, приковавшими тюменку наручниками на кладбище.