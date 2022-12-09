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Инвалид из Исетского района вернула в собственность жильё, подаренное родственнице

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI

В Исетском районе суд вернул дом недееспособной пенсионерке

Прокуратура Исетского района осуществила проверку по обращению опекуна инвалида 2 группы. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, обращение было составлено на основании нарушения жилищных прав недееспособной собственницы дома.
«Установлено, что в 2010 году пожилая жительница Исетского района подарила дом, находящийся в ее собственности и являющийся единственным жилищем, своей сестре, которая впоследствии передарила его своей дочери. Дочь, став собственником жилого дома, приняла меры к выселению своей 67-летней родственницы», — сообщается в ведомстве.

В результате проверки прокуратурой было выяснено, что пенсионерка, подписавшая договор дарения жилого дома, страдала психическим заболеванием, обусловленным серьёзной травмой головы. Ввиду этого она находилась в состоянии, не позволяющем ей осознавать значение своих действий и их последствий.

В защиту пожилой женщины прокурор района направил иск о признании договора недействительным. Суд полностью удовлетворил его требования.

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