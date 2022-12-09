Инвалид из Исетского района вернула в собственность жильё, подаренное родственнице

В результате проверки прокуратурой было выяснено, что пенсионерка, подписавшая договор дарения жилого дома, страдала психическим заболеванием, обусловленным серьёзной травмой головы. Ввиду этого она находилась в состоянии, не позволяющем ей осознавать значение своих действий и их последствий.