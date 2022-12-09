Графические новеллы от «Синергии»познакомят школьников с героями СВО

Первые новеллы поедут в школы Луганска, Москвы и Волжского. Дети получат их в День героев Отечества (9 декабря). Сообщается, что это будут истории о взятии под контроль Чернобыльской АЭС, эвакуации жителей из Мариуполя и Волновахи. Также в них расскажут о том, как один боец подбил 8 бронемашин противника и удержал высоту, пишет inkazan.ru.
Если говорить об именах, то в новеллах отразят действия Владимира Жоги, Андрея Фроленкова, Дамира Исламова, Максима Концова, Дамира Гилемханова, Виктора Дудина, Дмитрия Литвинова и других наших воинов.
Во все графические новеллы включён специальный QR-код, ведущий на страницы сайта героиспецоперации.рф. Здесь можно будет найти детальную информацию о каждом из героев и иллюстрированный рассказ о его подвиге. Истории можно скачать. Педагоги смогут использовать графические новеллы в качестве пособий для проведения уроков истории, классных часов, “разговоров о важном” и других мероприятий.
В основе новелл - реальные кадры боевых действий. Если фото или видео не было, то рисовали на основании рассказов очевидцев. Отмечается, что над новеллами студенты и педагоги работали в своё свободное время. Создание историй заняло 6 месяцев.
Студентка факультета анимации университета “Синергия” Вероника Арнаутова отметила, что она и её друзья с радостью согласились участвовать в данном проекте. Девушка назвала происходящие сегодня события “вехой в истории” и отметила, что их необходимо правильно преподносить, в том числе юным россиянам. Для ребят привычен формат комиксов, но надо рассказывать истории реальных людей, а не выдуманных супергероев.
Сообщается, что данный проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства обороны Российской Федерации. Первые графические новеллы о подвигах героев СВО были показаны на выставке “Знание о героях” в Музее Отечественной войны 1812 года, которая открылась 4 ноября.