Графические новеллы от «Синергии»познакомят школьников с героями СВО

Первые новеллы поедут в школы Луганска, Москвы и Волжского. Дети получат их в День героев Отечества (9 декабря). Сообщается, что это будут истории о взятии под контроль Чернобыльской АЭС, эвакуации жителей из Мариуполя и Волновахи. Также в них расскажут о том, как один боец подбил 8 бронемашин противника и удержал высоту, пишет inkazan.ru.