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Главу посёлка в Уватском районе наказали за помощь осуждённому

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI

Главу посёлка в Уватском районе оштрафовали на 30 тыс. рублей

Уватский районный суд признал 56-летнюю Веру Кузнецову виновной в оказании помощи осуждённому гражданину Белкину, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ей был назначен штраф 30 тыс. рублей.
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Суд
«Как стало известно из материалов дела, за мелкий грабеж Уватский районный суд приговорил гражданина Белкина к 220 часам обязательных общественно-полезных работ. Однако достойной работы на тот момент для него не нашлось, и глава поселения договорилась с ним перенести исполнение наказания на апрель–май того же года. Мужчина согласился и даже составил расписку-обязательство о его переносе. Кузнецова дала указание своему специалисту каждый день составлять фиктивные табели учета почасового времени отработки осужденного. Она отправляла их по электронной почте в уголовно-исполнительную инспекцию регионального УФСИН», — пишут в ведомстве.

В действительности общественно-полезная работа для гражданина появилась только к лету, однако, согласно фиктивному договору, получилось так, что он уже отработал назначенные судом часы.

Вера Кузнецова призналась, что нарушила закон с целью помочь нуждающейся семье осуждённого мужчины, у которого есть маленький ребёнок и безработная супруга.

Ранее «Наш город» писал, что суд заключил под стражу тюменца, подозреваемого в убийстве малыша.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Глава района#Грабеж#Превышение полномочий#Наказание
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