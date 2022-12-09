Главу посёлка в Уватском районе наказали за помощь осуждённому

«Как стало известно из материалов дела, за мелкий грабеж Уватский районный суд приговорил гражданина Белкина к 220 часам обязательных общественно-полезных работ. Однако достойной работы на тот момент для него не нашлось, и глава поселения договорилась с ним перенести исполнение наказания на апрель–май того же года. Мужчина согласился и даже составил расписку-обязательство о его переносе. Кузнецова дала указание своему специалисту каждый день составлять фиктивные табели учета почасового времени отработки осужденного. Она отправляла их по электронной почте в уголовно-исполнительную инспекцию регионального УФСИН», — пишут в ведомстве.
В действительности общественно-полезная работа для гражданина появилась только к лету, однако, согласно фиктивному договору, получилось так, что он уже отработал назначенные судом часы.
Вера Кузнецова призналась, что нарушила закон с целью помочь нуждающейся семье осуждённого мужчины, у которого есть маленький ребёнок и безработная супруга.
Ранее «Наш город» писал, что суд заключил под стражу тюменца, подозреваемого в убийстве малыша.