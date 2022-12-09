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500 рублей заплатят родители подростков, которые жестоко избили мужчину на вокзале

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI

Родителей трех девочек, избивших мужчину на вокзале, заплатят по 500 рублей

В прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что родителей девочек, которые напали на Анатолия Гилева в селе Вагай, заплатят максимальный штраф по соответствующей административной статье. Он составляет — 500 рублей.
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Тюмень

К родителям, воспитавших девочек, которые напали на мужчину в селе Вагай, наведывались специалисты. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей и назначили максимальный штраф.

«500 рублей — это максимальный размер штрафа по данной статье в рамках законодательства», — сообщили в прокуратуре.

По факту избиения также было заведено и уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Девочкам-подросткам грозит лишение свободы, сроком до 12 лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о смерти Анатолия Гилева. Его выписали из больницы после избиения, но позже он скончался.

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