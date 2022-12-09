500 рублей заплатят родители подростков, которые жестоко избили мужчину на вокзале

К родителям, воспитавших девочек, которые напали на мужчину в селе Вагай, наведывались специалисты. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей и назначили максимальный штраф.
«500 рублей — это максимальный размер штрафа по данной статье в рамках законодательства», — сообщили в прокуратуре.
По факту избиения также было заведено и уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Девочкам-подросткам грозит лишение свободы, сроком до 12 лет.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти Анатолия Гилева. Его выписали из больницы после избиения, но позже он скончался.