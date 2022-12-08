Злоумышленник изнасиловал девушку в тату-салоне Тюмени

«По данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе СКР «Нашему городу».
Инцидент активно обсуждают тюменцы в соцсетях. Горожане полагают, что молодым девушкам не стоит ходить в подобные салоны.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени следователи поймали другого насильника. По данным оперативников, в октябре текущего года Кирилл Ц. изнасиловал 19-летнюю девушку, угрожая ей убийством. Потом злоумышленник стал требовать у нее 20 тысяч рублей и интимные сведения. Девушка платить ему не стала.