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Злоумышленник изнасиловал девушку в тату-салоне Тюмени

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина изнасиловал школьницу в тату-салоне

В областной столице изнасиловали девушку. По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, это произошло в одном из тату-салонов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе СКР «Нашему городу».

Инцидент активно обсуждают тюменцы в соцсетях. Горожане полагают, что молодым девушкам не стоит ходить в подобные салоны.

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени следователи поймали другого насильника. По данным оперативников, в октябре текущего года Кирилл Ц. изнасиловал 19-летнюю девушку, угрожая ей убийством. Потом злоумышленник стал требовать у нее 20 тысяч рублей и интимные сведения. Девушка платить ему не стала.

Тюменец изнасиловал девушку и стал ее шантажировать
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#СКР
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