Жители Тюмени не хотят заводить много детей из-за роста цен и ответственности

Тюменцы не хотят заводить много детей из-за роста цен и ответственности

В паблике «Типичная Тюмень» жители областной столицы обсудили рождаемость в стране. Большинство из них не хотят заводить по 3-4 ребёнка. У них не настолько большие доходы, чтобы содержать большую семью.