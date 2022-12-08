nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Тюмени не хотят заводить много детей из-за роста цен и ответственности

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

Тюменцы не хотят заводить много детей из-за роста цен и ответственности

В паблике «Типичная Тюмень» жители областной столицы обсудили рождаемость в стране. Большинство из них не хотят заводить по 3-4 ребёнка. У них не настолько большие доходы, чтобы содержать большую семью.

Поводом для обсуждения стало заявление одного из главных внештатных специалистов Минздрава РФ.

«По 3-4 ребенка, ага, значит нужно: минимум 4 комнатную квартиру; доход семьи не менее 300 т.р. ежемесячно (это минимум)», - заявил подписчик паблика Глеб Ершов.

Тюменцы отмечают, что 3-4 ребенка, это жизнь для детей первые лет 20. Многие просто не готовы к этому.

«Цены на продукты растут, на топливо, квартплата, да на все растет, а зарплаты? Где зарплаты их ведь не повышают!», - отмечает Владимир А.

В ноябре «Наш город» сообщал, что российские учёные ожидают провала страны в ещё более глубокую демографическую яму.

Ожидание демографической катастрофы
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Семья#Молодая семья
Подпишитесь
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
Сегодня, 10:31
Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»
Сегодня, 06:07
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
Сегодня, 06:35
На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки
Вчера, 14:36
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50