Жители Тюмени не хотят заводить много детей из-за роста цен и ответственности

Поводом для обсуждения стало заявление одного из главных внештатных специалистов Минздрава РФ.
«По 3-4 ребенка, ага, значит нужно: минимум 4 комнатную квартиру; доход семьи не менее 300 т.р. ежемесячно (это минимум)», - заявил подписчик паблика Глеб Ершов.
Тюменцы отмечают, что 3-4 ребенка, это жизнь для детей первые лет 20. Многие просто не готовы к этому.
«Цены на продукты растут, на топливо, квартплата, да на все растет, а зарплаты? Где зарплаты их ведь не повышают!», - отмечает Владимир А.
В ноябре «Наш город» сообщал, что российские учёные ожидают провала страны в ещё более глубокую демографическую яму.