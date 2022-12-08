Жители Тобольска увидели северное сияние

«Прямо сейчас в Тобольске можно наблюдать отблески полярного сияния. Фото на телефон. Глазом трудно заметить, на телефоне видно много лучше», — сообщил фотограф.
Причиной возникновения сияния стало противостояние Марса и выстраивание на одну линию Земли, Марса и Солнца. А, как известно, северные сияния возникают вследствие взаимодействия энергетически заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли.
Ранее тоболяки могли наблюдать северное сияние в этом году в середине августа.
«Наш Город» писал, что на этой неделе жители Тюмени тоже стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Причиной их возникновения стала установившаяся в областной столице морозная погода.