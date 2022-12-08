nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Тобольска увидели северное сияние

Сегодня, 07:19
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Жители Тюменской области увидели северное сияние

Жители Тобольска стали накануне свидетелями необычного для Тюменской области природного явления — северного сияния. Фотографии, на которых запечатлено чарующее зрелище, опубликовал в социальных сетях тобольский фотограф Олег Панченко.
«Прямо сейчас в Тобольске можно наблюдать отблески полярного сияния. Фото на телефон. Глазом трудно заметить, на телефоне видно много лучше», — сообщил фотограф.

Причиной возникновения сияния стало противостояние Марса и выстраивание на одну линию Земли, Марса и Солнца. А, как известно, северные сияния возникают вследствие взаимодействия энергетически заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли.

Ранее тоболяки могли наблюдать северное сияние в этом году в середине августа.

«Наш Город» писал, что на этой неделе жители Тюмени тоже стали свидетелями необычного природного явления — световых столбов. Причиной их возникновения стала установившаяся в областной столице морозная погода.

 

 

 

Тюменцы увидели вечером световые столбы. Фото
Узнать подробнее
#Общество#Природа#Живая природа#Природные явления#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В Тюмени перенесли открытие главной новогодней елки
Сегодня, 07:03
Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»
Сегодня, 06:07
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
Сегодня, 06:35
На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки
Вчера, 14:36
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50