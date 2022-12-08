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Житель деревни не хотел лечиться от туберкулеза и заражал соседей

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области принудительно отправили на лечение от туберкулеза

Судебные приставы Ярковского РОСП принудительно доставили на лечение 36-летнего жителя деревни Староалександровка. Он болел туберкулезом, но добровольно отправляться на лечение отказывался.

Сейчас больной, отказывавшейся от лечения, уже находится в противотуберкулезный диспансере, об этом сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Тюменской области. На лечение его доставили судебные приставы Ярковского района.

Мужчина мог заразить окружающих серьезным заболеванием, а потому суд возбудил дело в отношении жителя деревни Староалександровка. Оно быстро было рассмотрено и теперь жители. деревни могут не бояться эпидемии туберкулеза. 

41% людей с туберкулезом в Тюмени заражены ВИЧ
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 41% жителей Тюменской области, состоящих на учете с туберкулезом, являются также носителями ВИЧ-инфекции.

#Алиса Вернер#Общество#Болезни#Болезнь#Туберкулез
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