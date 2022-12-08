Житель деревни не хотел лечиться от туберкулеза и заражал соседей

Сейчас больной, отказывавшейся от лечения, уже находится в противотуберкулезный диспансере, об этом сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Тюменской области. На лечение его доставили судебные приставы Ярковского района.
Мужчина мог заразить окружающих серьезным заболеванием, а потому суд возбудил дело в отношении жителя деревни Староалександровка. Оно быстро было рассмотрено и теперь жители. деревни могут не бояться эпидемии туберкулеза.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 41% жителей Тюменской области, состоящих на учете с туберкулезом, являются также носителями ВИЧ-инфекции.