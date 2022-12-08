Власти Подмосковья объяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

В рамках его реализации женщины, у которых не получается забеременеть естественным путем, могут воспользоваться бесплатной услугой экстракорпорального оплодотворения.
Издание newizv.ru сообщает, первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что бесплатное экстракорпоральное оплодотворение могут пройти женщины, у которых не получается естественным путем забеременеть. С начала года такую процедуру прошли порядка 5,1 тысячи пациенток.
Чтобы получить бесплатную услугу, женщине нужно оформить квоту. Подробные условия оформления направления указаны на сайте Минздрава Подмосковья в разделе «Информация», где также есть полный список документов, необходимых к предоставлению.
Женщине, которая хочет воспользоваться бесплатной услугой ЭКО, необходимо пройти предварительное обследование. Сделать это можно в женской консультации по месту жительства на территории Московской области.
Если акушер-гинеколог придет к выводу, что у пациентки есть показания для проведения экстракорпорального оплодотворения, специалист выдаст направление и запишет на консультацию в ближайший перинатальный центр Московской области. Там женщине необходимо пройти консультацию у врача-репродуктолога, который даст заключение и внесет ее в лист ожидания. Далее квоту передадут в медицинское учреждение, где пациентка планирует провести процедуру.
Направление на процедуру, которая проводится за счет средств ОМС, выдается только в медучреждение, которое участвует в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и виду «ЭКО».