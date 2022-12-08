Власти Подмосковья объяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО

Если акушер-гинеколог придет к выводу, что у пациентки есть показания для проведения экстракорпорального оплодотворения, специалист выдаст направление и запишет на консультацию в ближайший перинатальный центр Московской области. Там женщине необходимо пройти консультацию у врача-репродуктолога, который даст заключение и внесет ее в лист ожидания. Далее квоту передадут в медицинское учреждение, где пациентка планирует провести процедуру.