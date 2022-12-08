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Владельца тюменского автосалона обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

Сегодня, 10:37

В Тюмени владельца автосалона обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

В областной столице 37-летний глава автосалона предан суду за мошенничество. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, общая сумма ущерба составила 14 млн рублей. Преступление совершено в прошлом году.
«По версии следствия, обвиняемый, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Автомир», в период с февраля по октябрь 2021 года, организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями и денежными средствами граждан», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Клиентов для автосалона находили через интернет. Владельцам машин предлагали помощь в продаже их авто за комиссию в 30 тысяч рублей. Всего пострадало 20 тюменцев. Полученными в рамках таких договоров автомобилями и денежными средствами от их реализации злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время на 20 машин наложен арест.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей при строительстве торгового центра.

Тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Уголовное дело#Прокуратура#Александр Мязин
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