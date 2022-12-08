Владельца тюменского автосалона обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

«По версии следствия, обвиняемый, будучи учредителем и генеральным директором ООО «Автомир», в период с февраля по октябрь 2021 года, организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями и денежными средствами граждан», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Клиентов для автосалона находили через интернет. Владельцам машин предлагали помощь в продаже их авто за комиссию в 30 тысяч рублей. Всего пострадало 20 тюменцев. Полученными в рамках таких договоров автомобилями и денежными средствами от их реализации злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время на 20 машин наложен арест.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский мошенник обманул коммерсанта на полмиллиона рублей при строительстве торгового центра.