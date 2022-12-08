Владельца тюменского автосалона обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

Клиентов для автосалона находили через интернет. Владельцам машин предлагали помощь в продаже их авто за комиссию в 30 тысяч рублей. Всего пострадало 20 тюменцев. Полученными в рамках таких договоров автомобилями и денежными средствами от их реализации злоумышленник распорядился по своему усмотрению.