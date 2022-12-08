VK расширяет возможности цифровой наружной рекламы в регионах

Инструменты VK позволяют самостоятельно запускать рекламу через платформу myTarget и показывать ее тогда, когда рядом с поверхностью будет больше пользователей, интересных бизнесу. Для этого технологии в режиме реального времени анализируют обезличенный портрет аудитории, которая видит рекламу, — по полу, возрасту и более чем 300 интересам — и сами принимают решение о показе в нужный момент.