В Ярково судят экс-полицейского за приковывание женщины наручниками к ограде кладбища

В Ярковском суде слушается дело, возбуждённое в отношении сотрудника полиции — он приковал женщину наручниками на кладбище. Целью правоохранителя было признание женщины в краже телефона у подруги.
Уголовное дело было возбуждено в отношении старшего оперуполномоченного сотрудника полиции (место дислокации с. Ярково). Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств.
Сегодня суд заслушал свидетелей со стороны защиты. Главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков участвовал в заседании, он дал показания.
«Я рассказал о том, как мы проводили журналистское расследование в отношении полицейских. Год назад я приезжал к потерпевшей домой, проверяли информацию и снимали интервью с Оксаной. В суде Оксана подтвердила свои показания. Она призналась, что ее до сих пор преследует страх той ночи, когда вывозили на кладбище и пристегивали наручниками. Адвокат обвиняемого и бывший полицейский пытались выяснить как я получил информацию о преступлении. Раскаяния в содеянном от обвиняемого я не услышал», — рассказал главный редактор сайта «Наш город» Максим Карпиков.
Выбить тогда признательные показания в краже телефона из тюменки не удалось ни на кладбище в с. Усалка, ни в отделе полиции. Оксана из-за страха была готова уже сознаться во всех преступлениях, которых не совершала, но всё же решила стоять на своём.
Редакция будет следить за судебным процессом.
Муж уговорил горожанку написать заявление в прокуратуру Ярковского района, однако там не стали рассматривать обращение после того, как телефон нашёлся в кровати у хозяйки. Тогда Оксана пошла с обращением в областную прокуратуру.
«Наш Город» тоже отправлял запросы — в УМВД, тюменскую прокуратуру. Это стало толчком для расследования, ведь прокурор инициировал проверку сведений о противоправных действиях в отношении Оксаны. Проверкой занялся Следственный комитет по Тюменской области.
Напомним, в середине октября 2021 года Оксана была в гостях у подруги. После того, как все ушли, хозяйка дома обнаружила пропажу телефона и вызвала полицию. Позже оказалось, что телефон все это время был дома у этой подруге, затерялся в кровати.
Участковый стал подозревать Оксану и приступил к «оперативному» раскрытию преступления — начал выбивать у тюменки показания. На кладбище женщина пыталась убежать, но тогда полицейский толкнул её в грудь и приковал наручниками к могильной ограде. Примерно через 1,5 дня её отпустили домой.