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В Тюменской области востребованы водители, продавцы, начальники и кассиры

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI

В Тюмени работодатели нуждаются в кассирах, курьерах, водителях и начальниках

По данным тюменской версии сайта SuperJob, в регионе востребованы водители, продавцы, начальники и управляющие. На 8 декабря размещено около 1 800 различных предложений о работе.

Тюменским работодателям очень нужны продавцы (423 вакансии), курьеры и велокурьеры (220), водители (254). Им предлагают зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей. Тюменским предприятиям нужны машинисты (180 вакансий), специалистам предлагают до 180 тысяч в месяц (чаще всего предлагают отправиться на вахту).

В разделе начальники и управляющие открыто 302 вакансии. Им предлагают до 100 тысяч в месяц.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200-300 тысяч рублей в месяц. Подобную зарплату предлагают катарактальному хирургу.

Тюменские врачи и хирурги могут получать 200 - 300 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Водители#Работа
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