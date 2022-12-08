В Тюменской области востребованы водители, продавцы, начальники и кассиры

Тюменским работодателям очень нужны продавцы (423 вакансии), курьеры и велокурьеры (220), водители (254). Им предлагают зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей. Тюменским предприятиям нужны машинисты (180 вакансий), специалистам предлагают до 180 тысяч в месяц (чаще всего предлагают отправиться на вахту).