В Тюменской области востребованы водители, продавцы, начальники и кассиры

Тюменским работодателям очень нужны продавцы (423 вакансии), курьеры и велокурьеры (220), водители (254). Им предлагают зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей. Тюменским предприятиям нужны машинисты (180 вакансий), специалистам предлагают до 180 тысяч в месяц (чаще всего предлагают отправиться на вахту).
В разделе начальники и управляющие открыто 302 вакансии. Им предлагают до 100 тысяч в месяц.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи могут получать 200-300 тысяч рублей в месяц. Подобную зарплату предлагают катарактальному хирургу.