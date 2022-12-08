В Тюменской области водитель фуры врезался в автомобиль скорой помощи

По данным уголовного дела, трагедия произошла в конце июня этого года на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Водитель большегруза SCANIA врезался в автомобиль скорой помощи. От удара последний отбросило в кювет. В медицинском автомобиле находились три человека водитель и две женщины. Одна из них впоследствии скончалась в больнице.