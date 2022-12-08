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В Тюменской области водитель фуры врезался в автомобиль скорой помощи

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

В Тюменской области водитель фуры протаранил автомобиль скорой помощи

В Тюменской области осудили 67-летнего водителя-дальнобойщика из Ярославской области, по вине которого произошло смертельное ДТП. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно и отстранили на год от деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.
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Тюмень

По данным уголовного дела, трагедия произошла в конце июня этого года на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Водитель большегруза SCANIA врезался в автомобиль скорой помощи. От удара последний отбросило в кювет. В медицинском автомобиле находились три человека водитель и две женщины. Одна из них впоследствии скончалась в больнице.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе произошло смертельное ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Здесь столкнулись ВАЗ-2114  и КамАЗ. Водитель легкового автомобиля погиб до приезда медиков.

На трассе Тюмень — Омск введен реверсивный режим. Здесь в ДТП пострадали 4 человека
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#ДТП#Авария#Тюменская область#Наказание#Уголовная ответственность#Общество#ГИБДД#Уголовное дело
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