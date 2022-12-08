В Тюменской области родители стали чаще открывать вклады на своих детей

Сейчас в Сбербанке на территории Тюменской области на детей и подростков открыто более 5 тысяч вкладов общим объемом 900 млн рублей. В прошлом году средняя сумма такого вклада составляла 150 тысяч рублей, а в 2022 году она выросла до 165 тысяч.
«Больше половины «детских» вкладов открываются на срок от двух лет и более, чтобы к совершеннолетию ребенка скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Как правило, открывают такие вклады родители, но пополнять его может вся семья, включая бабушек и дедушек. Отличительная особенность вклада в том, что деньги принадлежат только ребенку, поэтому такой вклад нельзя арестовать, и даже при разводе родителей сбережения останутся у ребенка», - отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.