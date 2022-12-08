nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

Сегодня, 04:59
Фото: 1MI

В центре Тюмени Volkswagen вылетел на встречку. Пострадали двое детей

Двое детей пострадали сегодня в дорожно-транспортном происшествии в центре Тюмени. На улице Максима Горького водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в двигающийся ВАЗ 2107.
Сюжет
ДТП
«Водитель Volkswagen Polo пояснил, что совершил выезд на встречу для того, чтобы избежать столкновения с едущим в попутном направлении автомобилем. В аварии пострадали двое пассажиров иномарки — дети 6 и 12 лет. Они ехали в школу», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Также травмы получил водитель ВАЗ 2107. По предварительным данным, медики оказали им помощь на месте. В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на улице Камчатской произошла авария с участием двух внедорожников. Один из водителей получил травму руки.

В ДТП на тюменской трассе погиб человек
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»
6 декабря 17:34
В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
Вчера, 08:11
Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу
Вчера, 04:54
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году
2 декабря 10:28