В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

В центре Тюмени Volkswagen вылетел на встречку. Пострадали двое детей

Двое детей пострадали сегодня в дорожно-транспортном происшествии в центре Тюмени. На улице Максима Горького водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в двигающийся ВАЗ 2107.

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