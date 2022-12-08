В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

«Водитель Volkswagen Polo пояснил, что совершил выезд на встречу для того, чтобы избежать столкновения с едущим в попутном направлении автомобилем. В аварии пострадали двое пассажиров иномарки — дети 6 и 12 лет. Они ехали в школу», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Также травмы получил водитель ВАЗ 2107. По предварительным данным, медики оказали им помощь на месте. В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне на улице Камчатской произошла авария с участием двух внедорожников. Один из водителей получил травму руки.