В Тюмени у злостного нарушителя ПДД арестовали машину. Он не оплатил 34 штрафа

У тюменского водителя арестовали автомобиль за неуплату 38 штрафов

За короткое время водитель успел накопить долг по штрафам за различные нарушения ПДД на 33 300 рублей. Об этом сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

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