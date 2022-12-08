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В Тюмени у злостного нарушителя ПДД арестовали машину. Он не оплатил 34 штрафа

Сегодня, 09:35
Фото: ГИБДД по Тюменской области

У тюменского водителя арестовали автомобиль за неуплату 38 штрафов

За короткое время водитель успел накопить долг по штрафам за различные нарушения ПДД на 33 300 рублей. Об этом сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень
«На счету у 27-летнего собственника автомобиля „Лада Гранта“ накопился долг 33 300 рублей за 34 нарушения, зафиксированных камерами на дорогах. 25 штрафов за превышение скорости, 6 — за движение по автобусной полосе, 2 — за невыполнение требований остановки перед стоп-линией, 1 — за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.

Вычислить злостного неплательщика удалось по базам данных. В итоге автоинспекторы и судебные приставы выехали сами к должнику. Было принято решение арестовать машину автомобилиста до уплаты задолженности в полном объеме.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный водитель грузовика пытался дать взятку инспекторам ГИБДД. В итоге мужчина был задержан.

#Тюменская область#Тюмень#Общество#Происшествия#ГИБДД#Деньги#Водители#Дороги#Штраф
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