В Тюмени у злостного нарушителя ПДД арестовали машину. Он не оплатил 34 штрафа

«На счету у 27-летнего собственника автомобиля „Лада Гранта“ накопился долг 33 300 рублей за 34 нарушения, зафиксированных камерами на дорогах. 25 штрафов за превышение скорости, 6 — за движение по автобусной полосе, 2 — за невыполнение требований остановки перед стоп-линией, 1 — за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.
Вычислить злостного неплательщика удалось по базам данных. В итоге автоинспекторы и судебные приставы выехали сами к должнику. Было принято решение арестовать машину автомобилиста до уплаты задолженности в полном объеме.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный водитель грузовика пытался дать взятку инспекторам ГИБДД. В итоге мужчина был задержан.