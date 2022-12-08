В Тюмени перенесли открытие главной новогодней елки

По его словам, в этом году тюменцев ждет немало сюрпризов на улицах областной столицы. В частности, на площади 400-летия Тюмени появится уникальный ледовый городок. Кроме того, для всех ребят из семей мобилизованных будет организован ряд праздничный мероприятия. Билеты на концертные программы, цирковые представления будут бесплатными.