В Тюмени перенесли открытие главной новогодней елки

Ранее праздник планировали провести 24 декабря, однако большая часть горожан предложили перенести его на будний день. Об этом сообщил во время прямого эфира глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, в этом году Новый год пройдет под девизом: «Мы делаем добро вместе!».
«В этом году к организации и проведению праздника подключились представители бизнеса, компаний, организаций и учреждений Тюмени. Все вместе мы пришли к выводу, что несмотря на сложившуюся сегодня непростую ситуацию в мире, Новый год нельзя отменить. Нельзя забрать чудо и праздник у горожан. Мы приняли решение, что Новый год будет! Но всё то новое и уникальное, что будет сделано в рамках подготовки к празднику — это заслуга представителей бизнеса. Мы видим, что появляются новые элементы, объекты городской среды, которые не только украшают Тюмень, но и становятся сказкой для детей и взрослых», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, в этом году тюменцев ждет немало сюрпризов на улицах областной столицы. В частности, на площади 400-летия Тюмени появится уникальный ледовый городок. Кроме того, для всех ребят из семей мобилизованных будет организован ряд праздничный мероприятия. Билеты на концертные программы, цирковые представления будут бесплатными.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году все праздничные мероприятия и работы по украшению города к Новому году будут профинансированы за счет тюменских компаний. Из городской казны деньги предоставят только на монтаж иллюминации.