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В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -5

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI

В Тюмени 8 декабря потеплеет и пойдет снег

25-градусные морозы покинули тюменскую землю. В областной столице наступило долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, сегодня в Тюмени ожидается -9 -10 в дневные часы и -10 -12 ночью. Также вероятны осадки в виде небольшого снега.
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Тюмень

В последний день рабочей недели, 9 декабря, столбики термометров покажут -11- 13 в темное время суток, днем поднимутся до -10 -11. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

Выходные дни суббота и воскресенье, 10 и 11 декабря, ожидаются снежными. Температура воздуха составит -9 -8 в светлое время суток и до -11-13 в ночные часы. В понедельник, 12 декабря, ожидается снегопад и потепление до -5 -7.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени предупредили о предстоящих морозах на новогодних каникулах. По прогнозам синоптиков в новогоднюю ночь термометры опустятся до -31, а 4 января и вовсе покажут -42.

Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Погода#Погода в Тюмени#Новости тюмени#Потепление#Тюменская область
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