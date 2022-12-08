В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -5

Выходные дни суббота и воскресенье, 10 и 11 декабря, ожидаются снежными. Температура воздуха составит -9 -8 в светлое время суток и до -11-13 в ночные часы. В понедельник, 12 декабря, ожидается снегопад и потепление до -5 -7.