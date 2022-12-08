В Тюмени на следующей неделе потеплеет до -5

В последний день рабочей недели, 9 декабря, столбики термометров покажут -11- 13 в темное время суток, днем поднимутся до -10 -11. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
Выходные дни суббота и воскресенье, 10 и 11 декабря, ожидаются снежными. Температура воздуха составит -9 -8 в светлое время суток и до -11-13 в ночные часы. В понедельник, 12 декабря, ожидается снегопад и потепление до -5 -7.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени предупредили о предстоящих морозах на новогодних каникулах. По прогнозам синоптиков в новогоднюю ночь термометры опустятся до -31, а 4 января и вовсе покажут -42.