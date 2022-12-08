nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тобольске будут судить воспитательницу, по вине которой погибла 2-летняя девочка

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI

В Тобольске будут судить воспитательницу, по вине которой погиб ребенок

В Тобольске через полторы недели состоится суд над воспитательницей детского сада, из-за халатности которой погиб 2-летний ребенок. Уголовное дело поступило в районный суд. Рассмотрение дела назначено на 19 декабря.
Сюжет
Суд

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре этого года во время утренней прогулки. Тело девочки обнаружили в игровом домике на территории дошкольного учреждения. Воспитательницу детсада обвинили в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижневартовске на этой неделе в одной из школ произошла драка с поножовщиной между восьмиклассниками. В результате ЧП, оба ребенка были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что директор учебного заведения уволилась после произошедшего.

 

 

В Нижневартовске подросток набросился с ножом на одноклассника
Узнать подробнее
#Суд#Общество#Происшествия#Гибель детей#Уголовное дело#Тюменская область#Наказание#Уголовная ответственность#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте
Сегодня, 10:31
Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»
Сегодня, 06:07
Тюменцев ждут 40-градусные морозы на новогодних каникулах
Сегодня, 06:35
На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки
Вчера, 14:36
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50