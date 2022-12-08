В Тобольске будут судить воспитательницу, по вине которой погибла 2-летняя девочка

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре этого года во время утренней прогулки. Тело девочки обнаружили в игровом домике на территории дошкольного учреждения. Воспитательницу детсада обвинили в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижневартовске на этой неделе в одной из школ произошла драка с поножовщиной между восьмиклассниками. В результате ЧП, оба ребенка были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что директор учебного заведения уволилась после произошедшего.