В Тобольске будут судить воспитальницу, по вине которой погибла 2-летняя девочка

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижневартовске на этой неделе в одной из школ произошла драка с поножовщиной между восьмиклассниками. В результате ЧП, оба ребенка были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Известно, что директор учебного заведения уволилась после произошедшего.