В ноябре СУЭНКО присоединила объекты общей мощностью 6 МВт

В Кургане осуществили присоединение двух производственных объектов — цех по производству тротуарной плитки и производственную мастерскую, кроме того, увеличили мощность для цеха закладных изделий. Энергетики СУЭНКО также обеспечили освещением парк культуры и отдыха в 4-м микрорайоне Кургана. Мероприятия по

технологическому присоединению были проведены по подключению 22-х электронных

колонок с подогревом, которые смогут работать в мороз в зимний период, чтобы граждане

могли в любое время года иметь свободный доступ к водопроводной воде.