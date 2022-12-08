В ноябре СУЭНКО присоединила объекты общей мощностью 6 МВт

На территории Тюменской области наиболее крупными объектами технологического
присоединения с точки зрения мощности стали многоквартирные дома жилых комплексов. Общая мощность жилых застроек составила 3,2 МВт. Так, наиболее крупными площадками являются авторский квартал «Машаров», последний построенный дом в ЖК «Новин» и ЖК «Домашний» — первый проект массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации с системой «Умный дом».
Также в Тюмени к электроэнергии присоединили очистные сооружения поверхностно-ливневой канализации в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая. В Тобольске в микрорайоне «Центральный» по улице Ремезова подключили жилой дом № 3. Полностью завершена работа по обеспечению электроэнергией сквера Александра Михайлова для проведения культурно-массовых мероприятий.
Завершили мероприятия по подключению и трех малоэтажных домов в селе Вагай по улице Октябрьская и поселке Муген. На малоэтажные дома потребовалось в общем около 370 кВт мощности. В Ишиме подключили городской фонтан и увеличили мощность ливневой насосной станции.
В Кургане осуществили присоединение двух производственных объектов — цех по производству тротуарной плитки и производственную мастерскую, кроме того, увеличили мощность для цеха закладных изделий. Энергетики СУЭНКО также обеспечили освещением парк культуры и отдыха в 4-м микрорайоне Кургана. Мероприятия по
технологическому присоединению были проведены по подключению 22-х электронных
колонок с подогревом, которые смогут работать в мороз в зимний период, чтобы граждане
могли в любое время года иметь свободный доступ к водопроводной воде.
В Шадринске к электрическим сетям подключили малоэтажный дом по улице Бажова, а также 6 городских светофоров. Новое освещение появилось в горсаду имени Кельдюшева в рамках реализации проекта по реконструкции парка. Также в рамках реализации проекта обустройства экопарка «Гагаринский» энергетики осуществили подключение освещения площадки для выгула собак.
Со стороны компании выполнены в полном объеме работы, необходимые для присоединения Индустриального парка в рабочем поселке Варгаши. Для его подключения
компания построила две ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,72 км и четыре однотрансформаторных подстанции с общей трансформаторной мощностью 2,5 МВА, тем
самым обеспечив возможность для подключения объектов будущих резидентов с мощностью 2,3 МВт. Кроме того, в поселке подключили малоэтажную жилую застройку по улице Полевой с мощностью 80 кВт.
В селе Звериноголовское к электросетям в ноябре подключили культурно-оздоровительный центр. В селах Новое Ильинское и Большой Камаган электроэнергия
появилась в фельдшерско-акушерских пунктах. Подключены линии наружного освещения
в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Также наружное освещение появилось на участках автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иртыш» — Песчанотаволжанское — «Шадринск — Миасское».