РЭО: по всей стране прошли субботники

Руководитель РЭО Денис Буцаев рассказал, что за 3 года в Российской Федерации сформировалась новая отрасль. Правительство поддержало ее и обеспечило возможность дальнейшего развития даже в сложной геополитической ситуации. Глава РЭО отметил, что в других странах зеленая повестка сошла на нет в связи с пришедшими переменами. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.
Различные просветительские экомероприятия прошли в Магаданской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и Удмуртии. Волонтеры этих регионов провели мастер-классы и лекции, в рамках которых посетители узали о практиках сортировки мусора и экологичном образе жизни. Также организаторы совершили экскурс о применении вторичных ресурсов в сфере архитектуры.
Традиционные осенние озеленительные работы прошли еще в двух регионах — Вологодской и Липецкой областях. Экодобровольцы высадили саженцы деревьев в парковых зонах и на территории детских садов. В Липецке прошел плоггинг-забег, в ходе которого эковолонтеры очистили Привокзальные пруды от мусора.
Были проведены и другие мероприятия по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, например сбор макулатуры. Их реализовали волонтеры Крыма и Среднего Урала.
О колоссальной роли экодобровольчества в экопросветительском направлении рассказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко. Именно благодаря таким движениям происходит формирование новой культуры потребления и заботы о природе в молодежной среде. 2022 год подтвердит эти тезисы на практике.
Бойко уточнил, что до конца текущего года РЭО планирует объединить более 10 тысяч волонтёров из 70 субъектов страны. На акции состоялось знакомство молодежи с работой отрасли. Так, в трёх регионах были организованы экскурсии на отходоперерабатывающие комплексы. В Саратовской, Московской и Омской областях экодобровольцы посетили предприятия по переработке отходов, чтобы увидеть современную систему обращения с отходами изнутри.
Инициаторами акции стали экодобровольцы, а ОНФ поддержал ее.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".