Тюменцы отправляют посылки участникам СВО через приемные депутатов

В ее рамках проходит централизованный сбор и отправка именных посылок бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.
В областном центре работают два пункта — приемные депутатов городской Думы на улице Осипенко, 41 и улице Луначарского, 53. Посылки принимают в понедельник, вторник, среду, пятницу с 12.00 до 18.00, в четверг — с 12.00 до 20.00. Сбор первой партии посылок
продлится до 16 декабря включительно. Отправления принимают в открытом виде, с указанием места нахождения бойца. Если родственники не располагают данными, на помощь придут специалисты.
«Пункты приема посылок открыты по адресам с удобной транспортной развязкой. Дополнительно мы проинформируем жителей города о требованиях к содержанию отправлений, чтобы родственники могли заранее подготовить все необходимое», — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.
Желающих поддержать участников СВО много. На ул. Осипенко, 41, посылки начали поступать уже с первого часа работы. Тюменка Вероника принесла отправление для мужа Виктора, он сейчас находится на передовой. В коробке — теплые носки, гигиенические
принадлежности, консервы и сладости. По словам девушки, сладкое особенно поднимет бойцу настроение и напомнит о доме.
Работа депутатов с родственниками мобилизованных не ограничивается приемом посылок. Народные избранники помогают решать конкретные вопросы, оказывают адресную помощь, информируют горожан о существующих мерах поддержки.
«В работе с семьями участников специальной военной операции задействованы все депутаты городской Думы и помощники. Продолжает активно действовать волонтерский
центр Думы. С начала СВО на разные меры поддержки депутаты направили сумму более 10 миллионов 600 тысяч рублей. Это сбор гуманитарной помощи для Донбасса, приобретение оборудования и обмундирования, участие в акции „100 миллионов для Победы“. В ноябре депутаты и сотрудники Аппарата Думы перечислили однодневный заработок в этот фонд, в декабре решили сделать это еще раз», — сказал председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
Собранные в декабре в рамках акции «Тепло родного дома» посылки тюменские бойцы получат к Новому году. Следующая централизованная отправка запланирована в феврале ко Дню защитника Отечества.