Тюменцы отправляют посылки участникам СВО через приемные депутатов

В областном центре работают два пункта — приемные депутатов городской Думы на улице Осипенко, 41 и улице Луначарского, 53. Посылки принимают в понедельник, вторник, среду, пятницу с 12.00 до 18.00, в четверг — с 12.00 до 20.00. Сбор первой партии посылок

продлится до 16 декабря включительно. Отправления принимают в открытом виде, с указанием места нахождения бойца. Если родственники не располагают данными, на помощь придут специалисты.