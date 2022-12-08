Тюменская больница ответит за смерть фельдшера

Еще 18 декабря 2020 года фельдшер больницы Каир Кожахметов выполнял поручение руководителя смены. Он должен был принести из кареты скорой помощи забытый аппарат для измерения пульса. Но на 53 километре трассы «Нижняя Тавда — Тюмень» его насмерть сбила машина.
Государственная инспекция труда провела расследование и квалифицировала происшествие, как «несчастный случай, связанный с производством», в связи с чем работодателю Каира выдали предписание с требованием составить акт формы Н-1 на погибшего работника.
Но руководство больницы не согласилось с тем, что ЧП произошло «на производстве», а потому решение инспекции решили оспорить.
«В определении Верховный Суд РФ по административному делу № 2а-523/2021 указал на то, что разрешая заявленные требования, суд апелляционной инстанции, проанализировав положения нормативных правовых актов, регулирующих спорные отношения, пришел к выводу о том, что предписание государственного инспектора труда в Тюменской области в оспариваемой части не нарушает права и законные интересы административного истца, поскольку в ходе проведенного расследования несчастного случая были установлены обстоятельства, опровергающие выводы, сделанные в Областной больнице № 15», — сообщают в трудовой инспекции Тюменской области.
Суд согласился с решением инспекторов, которые заключили, что к смерти Каира имеет отношение нарушение работодателем трудового законодательства. Решение трудовой инспекции было оставлено без изменений, так как Каир шел по темной трассе в интересах работодателя.
Ранее «Наш город» рассказывал о подробностях этой трагедии. Тогда в социальных сетях люди, знакомые с ситуацией, сообщали, что Каиру пригрозили увольнением, если он не принесет пульсометр из машины.