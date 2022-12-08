«Тюмень Прибор»: новые шаги в развитии компании

В рамках развития промышленного туризма на территории завода проводят экскурсии для студентов технических ВУЗов и иногородних делегаций. Взаимодействие с учебными заведениями осуществляется на постоянной основе: предприятие разработало 10 лабораторных и имитационных стендов, которые сегодня размещены в учебных корпусах ТюмГУ и ТИУ, а руководство завода принимает участие в приемке государственных экзаменов у студентов. При этом предприятие имеет собственную образовательную лицензию и активно занимается обучением не только своих сотрудников, но и сторонних организаций.