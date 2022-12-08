«Тюмень Прибор»: новые шаги в развитии компании

В сентябре 2022 компания закончила строительство собственного завода на территории индустриального парка «Боровский». В современном здании разместилось производственное оборудование, системы автоматизации, а также метрологическая лаборатория.
В рамках развития промышленного туризма на территории завода проводят экскурсии для студентов технических ВУЗов и иногородних делегаций. Взаимодействие с учебными заведениями осуществляется на постоянной основе: предприятие разработало 10 лабораторных и имитационных стендов, которые сегодня размещены в учебных корпусах ТюмГУ и ТИУ, а руководство завода принимает участие в приемке государственных экзаменов у студентов. При этом предприятие имеет собственную образовательную лицензию и активно занимается обучением не только своих сотрудников, но и сторонних организаций.
«Тюмень Прибор» является получателем государственной поддержки по линии Центра «Мой Бизнес». В этом году организация воспользовалась услугой по автоматизации производства, что позволило сэкономить часть средств и решить ряд внутренних задач.
«Основная цель компании — инжиниринг систем автоматизации промышленных предприятий. Это позволяет нам развивать все необходимые компетенции в области программирования, 3D-моделирования и проектирования, также мы состоим в государственном реестре ИТ-компаний с собственными программными разработками. Задачи на ближайшее время — максимальная локализация производимой продукции, более активное развитие метрологической лаборатории, а также расширение взаимодействия с участниками Нефтегазового Кластера», — пояснил гендиректор завода Радик Закиров.
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.