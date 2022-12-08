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Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»

Сегодня, 06:07
Фото: тг-канал "Наш Город"

Руслан Кухарук сообщил, что пока не планирует уезжать из Тюмени

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что готов оставить должность главы, если ему поступит предложение о повышении. Об этом он заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос «Нашего Города».
«Пока таких предложений мне не поступало — не официальных, не неофициальных. Готов трудиться на своем рабочем месте, быть полезным городу, горожанам.  Если возникнет необходимость в том, чтобы мои умения и навыки пригодились в другом месте, то готов применить свои знания и опыт там», — отметил Руслан Кухарук.

Глава администрации Тюмени добавил, что благодарен жителям областной столицы за доверие, которое они ему оказали во время выборов.

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге глав муниципалитетов России. Позицию лидера занял мэр Москвы, экс-губернатор Тюменской области Сергей Собянин.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Прямая линия#Тюмень#Тюменская область
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