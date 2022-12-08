Руслан Кухарук высказался о смене должности: «Пока предложений не поступало»

Руслан Кухарук сообщил, что пока не планирует уезжать из Тюмени

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что готов оставить должность главы, если ему поступит предложение о повышении. Об этом он заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос «Нашего Города».

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