Руслан Кухарук пояснил, почему в Тюмени были проблемы с уборкой снега

По его словам, в преддверии зимнего сезона в областной столице была проведена большая работа над ошибками, также подготовлены допбригады рабочих и дополнительная техника на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.
«В прошлом году действительно в Тюмени возникали проблемы с несвоевременным вывозом снега. Отчасти этому способствовало то, что в городе работал лишь один полигон для складирования снежных масс — на Велижанском тракте. Второй, в районе Воронинских горок, находился в стадии ремонта. Сегодня он уже работает. Также сокращены сроки вывоза снега с городских улиц — регламентные девять дней нас не устраивают», — отметил Руслан Кухарук.
Глава администрации Тюмени добавил, что сегодня городские улицы подрядные организации убирают от снега своевременно. Однако, жителям областной следует относиться с понимаем к форс-мажорным ситуациями, когда, к примеру, за день выпадает месячная норма осадков.
«Нужно просто подождать. И не мешать дорожным службам выполнять свою работу», — отметил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине ноября был открыт полигон для вывоза снега в районе Воронинских горок. Его площадь составила порядка 9 тысяч квадратных метров.