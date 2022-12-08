nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Руслан Кухарук пояснил, почему в Тюмени были проблемы с уборкой снега

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI

Руслан Кухарук пояснил, почему тюменцы утонули в снегу прошлой зимой

Проблем с очисткой от снега городских улиц в этом году не будет. Об этом заявил в эфире прямой линии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень

По его словам, в преддверии зимнего сезона в областной столице была проведена большая работа над ошибками, также подготовлены допбригады рабочих и дополнительная техника на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.

«В прошлом году действительно в Тюмени возникали проблемы с несвоевременным вывозом снега. Отчасти этому способствовало то, что в городе работал лишь один полигон для складирования снежных масс — на Велижанском тракте. Второй, в районе Воронинских горок, находился в стадии ремонта. Сегодня он уже работает. Также сокращены сроки вывоза снега с городских улиц — регламентные девять дней нас не устраивают», — отметил Руслан Кухарук.

Глава администрации Тюмени добавил, что сегодня городские улицы подрядные организации убирают от снега своевременно. Однако, жителям областной следует относиться с понимаем к форс-мажорным ситуациями, когда, к примеру, за день выпадает месячная норма осадков.

«Нужно просто подождать. И не мешать дорожным службам выполнять свою работу», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине ноября был открыт полигон для вывоза снега в районе Воронинских горок. Его площадь составила порядка 9 тысяч квадратных метров.

Тюменцы просят не сыпать антигололедные реагенты на дороги
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Уборка улиц#Тюмень#Уборка снега#Снег#Руслан Кухарук#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»
6 декабря 17:34
В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
Вчера, 08:11
Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу
Вчера, 04:54
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году
2 декабря 10:28