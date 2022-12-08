Руслан Кухарук пояснил, почему в Тюмени были проблемы с уборкой снега

Руслан Кухарук пояснил, почему тюменцы утонули в снегу прошлой зимой

Проблем с очисткой от снега городских улиц в этом году не будет. Об этом заявил в эфире прямой линии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

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