Реклама в лифтах как эффективный способ продвижения в Екатеринбурге

Реклама в лифтах - эффективный способ продвижения в Екатеринбурге.
Екатеринбург – город-миллионник в России, является центром уральского федерального округа. В городе развита сфера торговли – объем розничного товарооборота находится на третьем месте среди городов-миллионников в России. А там, где развита сфера торговли и предпринимательства, развита и рекламная индустрия.
При размещении рекламы в лифтах у рекламодателя появляется возможность «таргетировать» рекламное сообщение, выбирая определенные жилые комплексы, торговые или бизнес-центры для размещения в соответствии с характеристиками целевой аудитории. Детальное сегментирование рекламного сообщения позволяет точечно попасть в целевую аудиторию.
На размещении рекламы в лифтах в Екатеринбурге специализируется рекламное агентство «Онлайн Медиа». Ознакомиться подробнее с особенностями рекламирования в лифтах, а также узнать расценки на размещение в Екатеринбурге вы можете по ссылке: https://ra-online-media.ru/reklama-v-liftah/ekaterinburg. Компания поможет подобрать адреса, разработать макет, договориться с партнёрами и подготовить отчёт, что значительно сэкономит ваше время и деньги.
Реклама в лифтах Екатеринбурга может быть как отдельным инструментом для продвижения, так и в комплексной рекламной кампании. Благодаря низкой себестоимости одного контакта вы можете оптимизировать свой рекламный бюджет.
Житель Екатеринбурга совершает минимум две поездки на лифте в день. Так как это замкнутое пространство, рекламу в лифте сложно не заметить. Соответственно, жители домов или посетители торговых центров постоянно видят ваш рекламный макет, и более того, рассматривают его добровольно, чтобы скрасить время поездки или избежать неловкого переглядывания с соседом. За счёт частоты контакта и добровольного интереса к рекламному сообщению формируется запоминаемость.
На рекламном макете, расположенном в лифте, можно разместить достаточно много информации: подробно расписать ваш продукт или услуги. Пока жители Екатеринбурга едут в лифте, они успеют прочитать и заинтересоваться вашим предложением. Наружная реклама, например, таким похвастаться не может.
Реклама. ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ» LjN8KFP9o. В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».