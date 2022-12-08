Реклама в лифтах как эффективный способ продвижения в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга совершает минимум две поездки на лифте в день. Так как это замкнутое пространство, рекламу в лифте сложно не заметить. Соответственно, жители домов или посетители торговых центров постоянно видят ваш рекламный макет, и более того, рассматривают его добровольно, чтобы скрасить время поездки или избежать неловкого переглядывания с соседом. За счёт частоты контакта и добровольного интереса к рекламному сообщению формируется запоминаемость.