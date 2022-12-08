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Реклама в лифтах как эффективный способ продвижения в Екатеринбурге

Сегодня, 10:58
Фото: ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ»
Если вы предприниматель из Тюмени, вы в поиске новых клиентов и хотите выйти на новый рынок, то самое время расширяться. Для расширения своего бизнеса целесообразно рассмотреть Екатеринбург, четвёртый по численности населения город России.

Реклама в лифтах - эффективный способ продвижения в Екатеринбурге. 

Екатеринбург – город-миллионник в России, является центром уральского федерального округа. В городе развита сфера торговли – объем розничного товарооборота находится на третьем месте среди городов-миллионников в России. А там, где развита сфера торговли и предпринимательства, развита и рекламная индустрия. 

При размещении рекламы в лифтах у рекламодателя появляется возможность «таргетировать» рекламное сообщение, выбирая определенные жилые комплексы, торговые или бизнес-центры для размещения в соответствии с характеристиками целевой аудитории. Детальное сегментирование рекламного сообщения позволяет точечно попасть в целевую аудиторию. 

На размещении рекламы в лифтах в Екатеринбурге специализируется рекламное агентство  «Онлайн Медиа». Ознакомиться подробнее с особенностями рекламирования в лифтах, а также узнать расценки на размещение в Екатеринбурге вы можете по ссылке: https://ra-online-media.ru/reklama-v-liftah/ekaterinburg. Компания поможет подобрать адреса, разработать макет, договориться с партнёрами и подготовить отчёт, что значительно сэкономит ваше время и деньги. 

Реклама в лифтах Екатеринбурга может быть как отдельным инструментом для продвижения, так и в комплексной рекламной кампании. Благодаря низкой себестоимости одного контакта вы можете оптимизировать свой рекламный бюджет. 

Житель Екатеринбурга совершает минимум две поездки на лифте в день. Так как это замкнутое пространство, рекламу в лифте сложно не заметить. Соответственно, жители домов или посетители торговых центров постоянно видят ваш рекламный макет, и более того, рассматривают его добровольно, чтобы скрасить время поездки или избежать неловкого переглядывания с соседом. За счёт частоты контакта и добровольного интереса к рекламному сообщению формируется запоминаемость.

На рекламном макете, расположенном в лифте, можно разместить достаточно много информации: подробно расписать ваш продукт или услуги. Пока жители Екатеринбурга едут в лифте, они успеют прочитать и заинтересоваться вашим предложением. Наружная реклама, например, таким похвастаться не может.

Реклама. ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ» LjN8KFP9o. В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

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