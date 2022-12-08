Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте

Но позже майор сообщил, что истца по его делу подстрелил не он, аргументировано это тем, что в мозге у потерпевшего обнаружены осколки, которые могут свидетельствовать о том, что в него стреляли дробью, а Москвин и его товарищ в зале суда сообщили о том, что в карабине была пуля.