Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте

В январе текущего года майор полиции Павел Москвин отправился в новотарманский лес пристреливать новенький карабин. Но попал полицейский не в мишень, а в лицо парню, который искал в том лесу закладку.
Теперь у него протез вместо одного глаза, пуля также повредила лицевой нерв, от второго глаза отошла сетчатка, нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров, а на правое ухо он теперь практически не слышит. В головном мозге мужчины обнаружены осколки, которые врачи достать уже не смогут.
На первом заседании по этому делу Москвин в содеянном признался, он сказал, что перепутал потерпевшего с диким животным — лисой. Этот вариант произошедшего подтверждал перевод 50 тысяч рублей на карту пострадавшего мужчины.
Но позже майор сообщил, что истца по его делу подстрелил не он, аргументировано это тем, что в мозге у потерпевшего обнаружены осколки, которые могут свидетельствовать о том, что в него стреляли дробью, а Москвин и его товарищ в зале суда сообщили о том, что в карабине была пуля.
Пока ни один из свидетелей по этому делу, включая свидетеля выстрела, не смогли дать четкого ответа о боеприпасе, которым было заряжено оружие.
Однако официальные представитель потерпевшего допускает мысль о том, что майор мог выстрелить в истца не случайно, так как лес, неподалеку от Новотарманска, облюбован закладчиками, что известно местным жителям, в число которых входит Москвин.
Сейчас Москвин предполагает, что в тот же день, в том же месте, в истца стрелял кто-то другой. В таком случае полицейскому не придется выплачивать пострадавшему моральный ущерб в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Но вот загвоздка — экспертизу на определение боеприпаса, находившегося в карабине Москвина, проводил специалист-баллист, который в октябре мог застрелить коллегу во время охоты. Об этом сообщает источник «Нашего города».
Экспертиза его, конечно, еще будет действительна, так как ее он составлял еще до того, как ему выдвинули обвинения в убийстве. Но пока неизвестно, смогут ли его допросить в суде, так как сейчас эксперт заключен под стражу.
В октябре 2022 года сообщалось о том, что в лесу у деревни Перевалово сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД Российской Федерации по Тюменской области погиб от огнестрельного ранения.
Известно, что эксперт отправился на охоту с коллегой и еще одним мужчиной. Охотники в лесу разошлись, а через некоторое время прозвучал выстрел. Одного из экспертов нашли мертвым с пулевым ранением.
Тюменский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное в судебном заседании прокурором, и определил меру пресечения для криминалиста, который, по версии следствия, подстрелил коллегу. Его заключили под стражу и вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 21 декабря 2022 года.
В теории этого специалиста по баллистической экспертизе еще могут допросить, как эксперта по делу Павла Москвина. Но есть и другой вариант развития событий — комментировать экспертизу заключенного будет другой эксперт-баллист. Хотя сторона защиты Москвина может настоять на проведении другой экспертизы, которую также могут приобщить к материалам дела.
Другая трагедия также произошла с участием сотрудника правоохранительных органов 3-го декабря. Однако в этом случае сотрудник ФСБ стал жертвой. По предварительным данным, в мужчину с небольшого расстояние выстрелил Александр Сысоев, фермер, работающий в селе Бухтал Нижнетавдинского района.
Сотрудника ФСБ увезли в ОКБ № 2 на карете скорой помощи, но спасти его не удалось, на следующий день он скончался в отделении реанимации.
Вину в преступлении Сысоев не признал и 7 декабря Центральный районный суд заключил предполагаемого стрелка под стражу до 3 февраля 2023-го года. Ему также вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ — убийство.
«Наш Город» направил официальный запрос в Следственный комитет.