Опыт Тюмени в организации форума TNF оценили на федеральном уровне

На встречах по итогам 2022 и планам на 2023 эксперты отметили важные черты и залог успеха тюменской модели работы:
«У нас понятная и последовательная программа действий с конкретными и быстрыми решениями», — отметил Герман Прочный, руководитель Центра кластерного развития Тюменской области.
Напомним, в этом году в Промышленно-энергетическом форуме приняли участие специалисты из более чем 60 регионов страны. Это российские и международные эксперты, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний-лидеров рынка.
Площадка Тюменского форума дает предприятиям отечественной промышленности, ОПК и ТЭК возможность узнать и оценить потенциал друг друга. Познакомиться с высокотехнологичными решениями для поиска и добычи углеводородов, что в свою очередь позволит укрепить технологический суверенитет и экономику страны.