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Опыт Тюмени в организации форума TNF оценили на федеральном уровне

8 декабря 13:53
Фото: телеграм-канал Инвестиционного агентства ТО
Опыт Нефтегазового кластера-организатора Промышленно-энергетического форума TNF представлен как успешная практика в Мипромторге России и в Министерстве экономического развития РФ. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

На встречах по итогам 2022 и планам на 2023 эксперты отметили важные черты и залог успеха тюменской модели работы:

  • Стратегическое партнёрство с заказчиками ПАО «Газпром нефть» и «Газпром». В Кластере состоят 9 дочерних обществ корпораций.
  • Выстроена прямая система взаимодействия между участниками. Она позволяет эффективно решать технологические вызовы отрасли.
  • Особое внимание — развитию, строим систему «эффективных поставщиков».
  • Имеем собственные региональные меры стимулирования: тюменский промышленный CashBack для недропользователей, закупающих продукцию и услуги у участников Кластера.

«У нас понятная и последовательная программа действий с конкретными и быстрыми решениями», — отметил Герман Прочный, руководитель Центра кластерного развития Тюменской области.

Напомним, в этом году в Промышленно-энергетическом форуме приняли участие  специалисты из более чем 60 регионов страны. Это российские и международные эксперты, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний-лидеров рынка. 

Площадка Тюменского форума дает предприятиям отечественной промышленности, ОПК и  ТЭК возможность узнать и оценить потенциал друг друга. Познакомиться с  высокотехнологичными решениями для поиска и добычи углеводородов, что в свою очередь позволит укрепить технологический суверенитет и экономику страны.

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