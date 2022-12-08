Один человек погиб на трассе Тюмень – Екатеринбург. Здесь столкнулись три грузовика

Известно, что 38-летний водитель Freightliner, двигаясь в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречную полосу. Он столкнулся сначала с Iveco Stralis, а потом по касательной въехал в грузовик MAN.
«При осмотре автомобиля виновника аварии обнаружен неработающий тахограф. За это мужчину привлекли по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Погибший водитель приехал из Самарской области. Он перевозил сахар.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Дружбы столкнулись внедорожник и минивэн. Пострадал один человек, машины разбиты.