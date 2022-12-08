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Один человек погиб на трассе Тюмень – Екатеринбург. Здесь столкнулись три грузовика

Сегодня, 18:24
Фото: ГИБДД Свердловской области

В столкновении трех грузовиков на трассе Тюмень – Екатеринбург погиб человек

Сегодня на трассе Тюмень – Екатеринбург столкнулись три грузовика. По информации пресс-службы ГИБДД Свердловской области, погиб 64-летний водитель Iveco Stralis.
Фото: скрин

Известно, что 38-летний водитель Freightliner, двигаясь в сторону Екатеринбурга, вылетел на встречную полосу. Он столкнулся сначала с Iveco Stralis, а потом по касательной въехал в грузовик MAN.

«При осмотре автомобиля виновника аварии обнаружен неработающий тахограф. За это мужчину привлекли по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Поги­бший водитель приехал из Самарской области. Он перевозил сахар.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Дружбы столкнулись внедорожник и минивэн. Пострадал один человек, машины разбиты.

В Тюмени на улице Дружбы внедорожник влетел в минивэн. Пострадал водитель
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#Общество#Происшествия#Дороги#Дорожные пробки#Водители#Погода#Александр Мязин
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