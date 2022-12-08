На Червишевском тракте из-за аварии перекрыли две полосы движения

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на улице Полевой под колеса Kia попал первоклассник. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, но позже инспекторы ГИБДД его нашли. Мужчина пояснил, что покинул место происшествия потому, что сильно торопился.