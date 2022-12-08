nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Червишевском тракте из-за аварии перекрыли две полосы движения

Сегодня, 05:32
Фото: nashgorod.ru

На Червишевском тракте из-за ДТП перекрыли две полосы движения. Есть пострадавший

Жесткая авария произошла сегодня в Тюмени. На улице Червишевский тракт (в районе дома № 58) столкнулись LADA Granta и Nexia. По словам очевидцев, перекрытыми из-за аварии оказались две полосы движения.
Сюжет
Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил один из водителей. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на улице Полевой под колеса Kia попал первоклассник.  Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, но позже инспекторы ГИБДД его нашли. Мужчина пояснил, что покинул место происшествия потому, что сильно торопился.

 

 

В Тюмени водитель сбил первоклассника на пешеходном переходе
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Общество#Происшествия#ГИБДД#Видео
Подпишитесь
Тюменец Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»
6 декабря 17:34
В центре Тюмени из окна многоэтажки выпал мужчина
Вчера, 08:11
Тюменцам рассказали, как сэкономить на покупке продуктов к новогоднему столу
Вчера, 04:54
В Тюмени за год килограмм конфет подорожал на 30%
Вчера, 07:50
До конца года в Тюмени появится 3 новых образовательных учреждения
Вчера, 07:04
3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году
2 декабря 10:28