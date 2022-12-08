На Червишевском тракте из-за аварии перекрыли две полосы движения

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил один из водителей. На данный момент ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на улице Полевой под колеса Kia попал первоклассник. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП уехал, но позже инспекторы ГИБДД его нашли. Мужчина пояснил, что покинул место происшествия потому, что сильно торопился.