Мошенничество на 14 млн рублей, платные парковки в Тюмени, убийства на охоте в лесу

В следующем году в областной столице откроют более 1500 новых платных парковочных мест, сообщил Руслан Кухарук. В Тюмени зарегистрировано около 400 тысяч машин. С каждым годом нагрузка на дорожную сеть в центре областной столицы только увеличивается. И если в других частях города проблему пробок можно решить строительством дорожных развязок, то в центре Тюмени данная мера не сработает.