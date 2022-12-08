Мошенничество на 14 млн рублей, платные парковки в Тюмени, убийства на охоте в лесу

В Тюмени владельца автосалона обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей.
В период с февраля по октябрь 2021 года, организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями и денежными средствами на крупную сумму. От его действий пострадало 20 тюменцев. Полученными денежными средствами от их реализации мужчина распорядился по своему усмотрению. В настоящее время 37-летний злоумышленник задержан, на 20 машин наложен арест.
Платные парковки организуют на Ямской и Луначарского в Тюмени.
В следующем году в областной столице откроют более 1500 новых платных парковочных мест, сообщил Руслан Кухарук. В Тюмени зарегистрировано около 400 тысяч машин. С каждым годом нагрузка на дорожную сеть в центре областной столицы только увеличивается. И если в других частях города проблему пробок можно решить строительством дорожных развязок, то в центре Тюмени данная мера не сработает.
Ранят людей и умирают сами: силовики на охоте.
В январе текущего года майор полиции Павел Москвин отправился в лес на охоту. Он подстрелил молодого человека, который тоже оказался в лесной чаще. Парень серьёзно пострадал, у него протез вместо одного глаза. Правое ухо практически не слышит.
На первом заседании суда Москвин в содеянном признался, но позже майор сообщил, что истца по его делу подстрелил не он. На данный момент суд не вынес решения по данному делу. Виновному придётся выплачивать пострадавшему моральный ущерб в размере 1,2 млн рублей.
В октябре 2022 года сообщалось о том, что в лесу у деревни Перевалово сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД Российской Федерации по Тюменской области погиб от огнестрельного ранения. Другая трагедия тоже произошла с участием сотрудника правоохранительных органов 3-го декабря. На охоте подстрелили сотрудника ФСБ. По предварительным данным, в мужчину с небольшого расстояние выстрелил Александр Сысоев, фермер, работающий в селе Бухтал Нижнетавдинского района. Мужчину не смогли спасти.